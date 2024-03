Home

Controlli del territorio, 49enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio

10 Marzo 2024

Livorno 10 marzo 2024 – Controlli del territorio, 49enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio

Nel corso di controlli mirati condotti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Labronico, sono state identificate 19 persone e controllati altrettanti veicoli, nell’ambito di un’operazione volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.

Durante uno dei numerosi posti di controllo, i militari hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 49 anni, originario del Sudafrica, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, un operaio, è stato fermato nel cuore della centralissima via Grande a bordo di un’autovettura Smart, la cui proprietà non risultava essere a lui intestata.

La sua condotta sospetta, caratterizzata da un notevole stato di agitazione durante i controlli e da precedenti noti alle forze dell’ordine, ha destato l’attenzione dei Carabinieri, che hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare. Durante l’ispezione, è stato rinvenuto un quantitativo di cocaina pari a 5 grammi, suddivisi in cinque dosi già pronte per la vendita.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e il 49enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Livorno ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90. Un altro tassello importante nell’incessante lotta delle forze dell’ordine contro il dilagare del traffico di droga sul territorio.

