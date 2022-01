Home

Cronaca

Controlli del territorio, due denunce ed un arresto per stupefacenti

Cronaca

13 Gennaio 2022

Controlli del territorio, due denunce ed un arresto per stupefacenti

Livorno 13 gennaio 2022

Nell’ambito di una intensificazione dei servizi di prevenzione che interessano la zona di Shangai, gli agenti della polizia, intorno alle ore 14.40 dell’ 11 gennaio, fermavano in via Bixio un cittadino tunisino di 32 anni

Il soggetto, a bordo di un motociclo, alla vista della volante aveva provato ad eludere un eventuale controllo, ma gli agenti, insospettiti, hanno provato a fermarlo riuscendoci, dopo un suo vano tentativo di fuga.

Una volta identificato e perquisito il cittadino straniero veniva trovato in possesso di gr. 18,67 di hashish già suddivisi in parti e pronti per lo spaccio.

Il 32enne veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di s. s.

Nella giornata di ieri, 12 gennaio, durante un controllo in via dell’Artigianato, veniva fermata un’autovettura Lancia Ypsilon con a bordo tre ragazzi italiani

Da controlli più approfonditi due dei tre occupanti del mezzo sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacenti di tipo hashish per un totale di 6,77 gr e pertanto sanzionati amministrativamente ai sensi art. 73 dpr 309/90.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin