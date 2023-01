Home

Controlli del territorio, enunciato un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

30 Gennaio 2023

Livorno 30 gennaio 2023 – Denunciato un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Cecina proseguono nell’intensificazione dei servizi di controllo

del territorio, soprattutto serali e notturni, finalizzati anche al contrasto dei reati in materia di

sostanze stupefacenti, per contenere e prevenire il consumo di droga tra i giovani, in linea con le

disposizioni del Comando Provinciale di Livorno e coerentemente con le linee strategiche della

Prefettura. In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Rosignano Marittimo, durante un

posto di controllo notturno in località Le Badie, hanno fermato e controllato un’autovettura con a

bordo due giovani di 27 e 30 anni.

I due soggetti, già gravati da precedenti per stupefacenti, hanno assunto un atteggiamento che ha

insospettito i militari. Una perquisizione dell’auto ha confermato l’intuizione dei Carabinieri che

hanno rinvenuto; una dose di cocaina ed una di hashish delle quali il 27enne conducente del veicolo si è dichiarato possessore.

A seguito del riscontro positivo, il controllo è stato esteso alle rispettive abitazioni ed ha consentito di recuperare oltre 30 gr. di hashish nell’appartamento del più giovane dei due.

Considerato il quantitativo complessivo rinvenuto e sequestrato, il giovane è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90.

