Controlli del territorio, trovati 3 clandestini e 2 inottemperanti al daspo urbano

3 Dicembre 2021

Livorno 3 dicembre 2021

Nella serata di ieri, tre volanti presenti sul territorio, per disposizione del dirigente dott. CAPPELLI, venivano inviate in Via Grande presso un bar, per effettuare un controllo avventori.

Sul posto venivano controllate nr. 17 persone di cui 4 cittadini albanesi, 1 cittadino spagnolo, 1 cinese, 2 italiani, 1 libico, 5 marocchini, 2 tunisini ed 1 libico.

Dai controlli effettuati venivano riscontrate le seguenti irregolarità su persone straniere:

Un cittadino nato in Tunisia in cl.1992, veniva deferito in stato di libertà per essersi reso autore di inottemperanza Daspo Urbano (emesso Questore di Livorno 07.10.2021) ex artt. 10 Dl 14/2017 ed in quanto sottoposto ad obbligo di firma.

Altro cittadino tunisino, anche lui cl.1992 è stato deferito in stato di libertà in ordine art. 10 D.L. 14/2017 per essersi reso inottemperante al provvedimento di Daspo Urbano, lasciato libero di allontanarsi dopo la compilazione degli atti redatti a suo carico in quanto sottoposto agli obblighi di p.g. giornalieri

Un uomo nato in Libia cl.1999 è stato deferito in stato di libertà per aver violato ex art. 10 bis dlgs 286/98, stato di clandestinità, e messo a disposizione ufficio immigrazione Livorno;

Un cittadino nato in Tunisia cl.1985 è stato deferito in stato di libertà per aver violato ex art. 10 bis dlgs 286/98, stato di clandestinità e rimesso a disposizione ufficio immigrazione Livorno;

Un Cittadino nato in moldavia cl.2002, veniva deferito in stato di libertà per aver violato ex art. 10 bis dlgs 286/98, stato di clandestinità, rimesso a disposizione ufficio immigrazione Livorno in quanto titolare di passaporto con timbro di ingresso datato 02.09.2021 e trattenutosi sul territorio nazionale nonostante siano trascorsi oltre 90 giorni;

