Controlli durante il “Fierone”, denunciato per spaccio 31enne albanese. Segnalati due assuntori

Cecina

14 Ottobre 2023

Cecina (Livorno) 14 ottobre 2023 – Controlli durante il “Fierone”, denunciato per spaccio 31enne albanese. Segnalati due assuntori

I militari della Compagnia Carabinieri di Cecina, nell’ambito di un servizio a largo raggio predisposto in occasione dell’annuale evento denominato “Fierone” e finalizzato al contrasto dei reati in genere, hanno controllato 70 persone, 40 mezzi ed elevato 6 contravvenzioni al codice della strada tra le quali mancata revisione periodica e guida senza patente.

Nel corso del servizio è stato denunciato in stato di libertà un 31enne di origine albanesi già noto alle forze dell’ordine resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di armi e munizioni per essere stato sorpreso, a seguito di perquisizione personale ed in seguito domiciliare, con complessivi grammi 41 di hashish, la somma di euro 2.280 in contanti, verosimilmente provento di attività di spaccio, ed una cartuccia da caccia calibro 12.

Nell’ambito dei controlli una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha altresì fermato due giovani, in una zona isolata della città, e dopo averli controllati e sottoposti a perquisizione, li ha trovati in possesso di 3 grammi di hashish per la cui detenzione è scattata la segnalazione alla Prefettura di Livorno.

I controlli preventivi dei carabinieri continueranno.

