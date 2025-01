Home

Controlli e sanzioni per insegne senza rinnovo autorizzazione: Confcommercio Livorno invita gli imprenditori a verificare le scadenze

3 Gennaio 2025

A seguito di una recente sanzione inflitta a un esercente di via Grande per il mancato rinnovo dell’autorizzazione relativa all’insegna di esercizio, Confcommercio Livorno richiama l’attenzione degli imprenditori sull’importanza di rispettare le normative vigenti in materia di mezzi pubblicitari.

Secondo le disposizioni di legge, l’installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, inclusi insegne, preinsegne, sorgenti luminose, cartelli e impianti pubblicitari, richiede un’autorizzazione preventiva dell’ente proprietario della strada. Nei centri abitati, tale competenza è attribuita al Comune.

Per evitare irregolarità e sanzioni, Confcommercio ricorda che:

Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e devono essere rinnovate mediante la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

La SCIA deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione e deve contenere gli estremi del titolo da rinnovare.

In caso di mancato rinnovo, si rischia una violazione amministrativa con sanzioni pecuniarie che vanno da 430 a 1.731 euro.

Inoltre, i mezzi pubblicitari devono rispettare criteri estetici, ambientali e architettonici, oltre che le dimensioni massime stabilite dalla normativa.

Al fine di evitare problematiche legate al mancato rispetto delle normative si invitano i titolari dei negozi a verificare le scadenze autorizzative. Per informazioni: 0586/1761011.