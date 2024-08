Home

Cronaca

Controlli guida in stato di ebrezza, municipale accerta tre violazioni

Cronaca

17 Agosto 2024

Controlli guida in stato di ebrezza, municipale accerta tre violazioni

Livorno 17 agosto 2024 – Controlli guida in stato di ebrezza, municipale accerta tre violazioni

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha svolto servizi di controllo con etilometro al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali ed abbattere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Nei mesi scorsi gli incidenti collegati a tale fenomeno rilevati dalla Polizia Municipale sono stati due a giugno, quattro a luglio e altri quattro dal primo al 15 agosto.

Gli ultimi controlli si sono svolti in data 12 e 14 agosto dalle 21 alle 03 lungo i viali a mare, il centro e le maggiori direttrici di transito cittadino. I veicoli controllati sono stati 79 tra autovetture e scooter.

Le guide in stato di ebbrezza accertate ed interrotte sono state 3.

Nel primo caso il tasso alcolemico rilevato era superiore a 0,5 ma non a 0,8 grammi per litro (g/l). È stato contestato quindi l’articolo art. 186 c. 2 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170.

All’accertamento della violazione è conseguita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Il soggetto, un giovane livornese, non aveva mai conseguito la patente di guida pertanto è stata comminata la sanzione amministrativa di 5100,00 euro.

Il proprietario del veicolo è stato sanzionato di un importo pari a 397,00 euro per incauto affidamento ovvero; per non aver accertato che l’amico non aveva la patente.

In altri due casi il tasso alcolemico era superiore a 0,8 grammi per litro (g/l

Sono seguite quindi le contestazioni per violazione dell’art. 186 c.2 lett. b) con:

sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno;

decurtazione di 10 punti ed un’ammenda da Euro 800 a 3.200.

Essendo la fattispecie penale, è conseguita anche l’informativa all’autorità giudiziaria per l’eventuale arresto sino a 6 mesi.

Durante i controlli sono stati anche sanzionati due conducenti per non aver effettuato la prevista revisione dei veicolo: la sanzione in questi casi è di 173,00 euro.

Il servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire la sicurezza stradale con l’uso di apparecchio con etilometro, molto apprezzato dalle famiglie, sarà ripetuto anche nei prossimi fine settimana.

Controlli guida in stato di ebrezza, municipale accerta tre violazioni