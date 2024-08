Home

23 Agosto 2024

Isola d’Elba (Livorno) 23 agosto 2024 – Controlli in mare e sulle spiagge dell’isola d’Elba: carabinieri in azione per la sicurezza di turisti e cittadini

I Carabinieri della motovedetta “Petracca” della Compagnia di Portoferraio hanno intensificato i controlli in mare e sulle spiagge dell’Isola d’Elba, nell’ambito di un’operazione volta a garantire il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza per la navigazione e la balneazione. Questi pattugliamenti, che mirano a prevenire incidenti e a proteggere il delicato ecosistema marino, sono rivolti sia ai numerosi turisti che ai residenti.

L’attività dei Carabinieri si è concentrata su diversi obiettivi:

assicurare il rispetto delle norme di comportamento in mare, garantire la sicurezza della fascia riservata alla balneazione (200 metri dalla riva);

controllare il lavoro degli assistenti ai bagnanti;

verificare l’uso corretto delle spiagge, in particolare di quelle libere.

Questi interventi puntano a evitare incidenti e a salvaguardare l’ambiente marino, un patrimonio fondamentale per l’isola.

Le pattuglie dell’Arma, dotate di mezzi acquatici come un gommone e la motovedetta, hanno monitorato le acque di spiagge popolari come; Procchio, Campo all’Aia, Le Ghiaie, Viticcio, Seccheto e Fetovaia.

Particolare attenzione è stata riservata al rispetto dei limiti di velocità e delle distanze dalla costa da parte di diportisti e subacquei, cruciali per garantire la sicurezza di chi si trova in mare e sulle spiagge.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno elevato due sanzioni amministrative; una di circa 3. 000 euro nei confronti di una società toscana per aver noleggiato un’imbarcazione a vela senza le dovute autorizzazioni, e l’altra di circa 100 euro a un diportista privo dei documenti di bordo obbligatori.

Gli accertamenti hanno riguardato anche la regolarità del personale di assistenza bagnanti in alcuni stabilimenti balneari, in particolare a Campo all’Aia. I Carabinieri hanno inoltre richiamato i bagnini a mantenere sempre sgombri gli spazi antistanti i pattini di salvataggio, per garantire la prontezza nei soccorsi in caso di emergenza.

Questi controlli rappresentano un importante contributo alla sicurezza e al benessere dell’Isola d’Elba. Confermano l’impegno costante delle forze dell’ordine nella tutela di cittadini, turisti e del prezioso ambiente naturale dell’isola.

