Livorno 9 dicembre 2024 – Controlli in piazza Mazzini, una persona segnalata dai carabinieri per droga

Sequestrato hashish, straniero già noto alle forze dell’ordine”

Livorno, [Data] – In una recente operazione condotta dai militari dei Carabinieri di Livorno, l’attenzione si è concentrata su un individuo di origini nordafricane durante un pattugliamento in piazza Mazzini. Il soggetto, alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire, ma l’efficace intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermarlo prontamente per un controllo.

Successive verifiche hanno rivelato che lo straniero era già noto alle autorità per precedenti reati legati alla droga. Durante il controllo, i Carabinieri hanno scoperto una dose di hashish di circa un grammo all’interno di una tasca del suo giubbotto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e l’individuo è stato segnalato come assuntore ai sensi dell’art. 75 del Dpr 309/90.

Questo intervento rientra nell’ampio sforzo delle forze dell’ordine per mantenere il controllo sulla situazione legata agli stupefacenti nel territorio, dimostrando la determinazione nel contrastare fenomeni di illegalità e di abuso di sostanze stupefacenti.

