Cronaca

28 Novembre 2023

Controlli movida, 5 giovani segnalati come assuntori di stupefacenti

Livorno 28 novembre 2023 – Controlli movida, 5 giovani segnalati come assuntori di stupefacenti

I carabinieri hanno disposto un servizio coordinato a largo raggio, con l’impiego di diverse pattuglie nelle aree centrali della città interessate dalla movida e da segnalazioni da parte dei cittadini.

Nel corso del servizio, i carabinieri in forza al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno segnalato ai competenti uffici della Prefettura 5 giovani; 3 italiani e 2 extracomunitari, quali assuntori di stupefacenti per uso non terapeutico.

Due giovani, una 18enne ed un 27enne, sono stati controllati a piedi in via Mastacchi poiché, alla vista della pattuglia, hanno gettato a terra uno “spinello”; sottoposti a ulteriore controllo, sono stati sorpresi con ulteriori 0,6 grammi di hashish.

Ad ulteriori 2 ragazzi, un 20enne ed un 28enne, i carabinieri hanno trovato rispettivamente 1,24 grammi e 3 grammi di hashish. Infine un 27enne è stato sorpreso con una dose da un grammo di cocaina

