Controlli, multe a giovani in stato di ebrezza

1 Settembre 2021

Controlli, multe a giovani in stato di ebrezza

Livorno, 1 settebre 2021

Nello scorso week end la Polizia Municipale ha effettuato controlli con l’etilometro ed elevato sanzioni.

Venerdì 27 agosto in particolare sono stati controllati 24 veicoli di cui 2 ciclomotori, 4 motocicli e 18 autovetture.

E’ stato sanzionato un conducente minore di anni 21 e neopatentato ai sensi dell’art. 186 bis c. 2 (guida in stato di ebbrezza) .

Gli altri conducenti sono risultati tutti negativi all’ accertamento .

Sabato 28 agosto invece sono stati controllati 19 veicoli, di cui 5 ciclomotori, 5 motocicli e 9 autovetture.

Sono state rilevate 4 violazioni ai sensi dell’ art. 80 c.14 art. 80 c.14 (mancata revisione) e 180 c. 7 (mancanza di documenti) e 2 ai sensi de 186 bis , come detto guida in stato di ebbrezza, uno a una ventenne alla guida di ciclomotore e a un diciassettenne alla guida di ciclomotore

Una conducente è risultata positiva al pre-test pur rientrando nei limiti di legge.

