Controlli Nas e Nil, attività sospesa per bar di cinesi in centro e multato parrucchiere per scarsa igiene

4 Ottobre 2022

Livorno 4 ottobre 2022

Weekend di serrati controlli svolti dalla Compagnia Carabinieri di Livorno con l’intervento dei reparti speciali del N.I.L. (Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro) e del N.A.S. (Nucleo Carabinieri Anti Sofisticazioni e Sanità).

Le attività di controllo hanno interessato diverse attività commerciali.

I carabinieri del NIL di Livorno hanno sospeso l’attività di un bar nella zona del Centro. Il bar gestito da cittadini cinesi era privo della documento di valutazione rischi. Tale documento è indispensabile per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Sanzionato per 1.900 euro il titolare dell’attività. Per riprendere l’attività l’esercizio dovrà sanare le mancanze rilevate e versare un’ulteriore multa di euro 2.500.

I NAS hanno invece sottoposto a controllo un’attività di barberia e parrucchiere, sempre ubicata nella zona del centro, dove sono state rilevate condizioni igieniche precarie e pertanto comminate sanzioni per oltre 1.000 euro.

