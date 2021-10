Home

Controlli nel centro: arrestato per spaccio un livornese, una espulsione

16 Ottobre 2021

Livorno 16 ottobre 2021

Ancora controlli in città nella zona del Buontalenti , nonché area della Venezia e Piazza XX Settembre. Arrestato un livornese per spaccio di sostanza stupefacente.

In relazione al susseguirsi di fatti di microcriminalità e del degrado di alcune zone cittadine, ovvero; Piazza della Repubblica, Via Buontalenti, Piazza XX Settembre, Piazza Garibaldi; Piazza dei Mille, Via della Pina d’Oro, Via Grande, anche nell’arco della settimana sono stati predisposti specifici servizi di prevenzione e di controllo del territorio finalizzati a circoscrivere e contrastare nonché prevenire eventuali situazioni di ordine e sicurezza pubblica .

Nella mattinata di mercoledi 13 ottobre:

sono stati organizzati specifici servizi di controllo di polizia tributaria in questa Piazza Buontalenti piu volte interessata da problematiche di ordine e sicurezza pubblica.

Ai controlli hanno concorso: pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e personale della Polizia Municipale.

Nella serata del 14 ottobre:

a seguito di un controllo d’iniziativa del personale della volanti si procedeva all’arresto di un livornese, cl. 89 che all’atto del controllo deteneva ai fini di spaccio 130 gr. Di droga , suddivisa in mariijuana , hashish e cocaina .

Nella serata del 15 ottobre 2021:

l’attività di controllo straordinario del territorio, diretta dal Vice Questore Aggiunto CAPPELLI Claudio, si traduceva in un attività di prevenzione e di forte visibilità delle varie Forze di Polizia presenti sul territorio e dallo stesso coordinate.

In riferimento ai citati servizi non si sono rilevate situazioni di particolare criticità

Sono stati identificati e controllati dei soggetti sospetti che gravitavano sulla pubblica strada, procedendo altresì al controllo amministrativo e degli avventori dei locali pubblici che solitamente risultano maggiormente frequentati da soggetti pregiudicati.

L’attività di polizia, attuata sinergicamente con la forza disponibile, ovvero:

5 equipaggi delle volanti compreso il Reparto Prevenzione Crimine , nr.2 equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, nr. 2 equipaggi della Guardia di Finanza portava ai seguenti risultati operativi:

20 persone identificate, di cui 11 positive;

3 veicoli controllati;

1 fermo per identificazione;

1 straniero di asserita nazionalità tunisina messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avviarsi dell’iter espulsivo;

2 controlli avventori e amministrativi di locali pubblici’

2 contestazioni amministrative per mancata emissione di scontrini fiscali;

1 contestazione per mancata esposizione al pubblico della tabella dei giochi proibiti.

Nella prossima settimana sono stati predisposti con ordinanza del Sig. Questore ulteriori appositi servizi di prevenzione e controllo che vedranno in campo la sette pattuglie tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

