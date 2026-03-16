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Controlli notturni a Cecina: denunciati due uomini con coltello e grimaldelli

Cecina

16 Marzo 2026

Controlli notturni a Cecina: denunciati due uomini con coltello e grimaldelli

Cecina 16 marzo 2026

Controlli notturni a Cecina: denunciati due uomini con coltello e grimaldelli

Controlli serrati durante il fine settimana da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cecina, impegnati in un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa sul territorio.

Nel corso delle verifiche, effettuate soprattutto nelle ore notturne, i militari hanno denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 50 e 25 anni.

Il primo è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere: durante un controllo, infatti, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un coltello di genere vietato.

Il secondo, invece, è stato denunciato per possesso di oggetti atti allo scasso, dopo che i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità alcuni grimaldelli, strumenti generalmente utilizzati per forzare serrature e porte.

Il materiale è stato sequestrato dai carabinieri, mentre per entrambi gli uomini è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo del territorio messa in campo dalla compagnia carabinieri di Cecina nel corso del weekend per rafforzare la sicurezza e prevenire possibili reati.