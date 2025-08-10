Home

10 Agosto 2025

Controlli notturni: denunce per guida in stato di ebbrezza e senza patente

I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, hanno effettuato numerosi controlli notturni finalizzati alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa attese le numerose presenze di villeggianti anche connesse con la stagione estiva, con attenzione anche alla sicurezza della circolazione stradale.

In questo contesto un 43enne campano, è stato denunciato per violazione dei sigilli a seguito di un controllo a bordo della sua moto, già sottoposta a fermo amministrativo, per essere stato sorpreso nello scorso mese di luglio alla guida del medesimo mezzo senza aver indossato il casco protettivo.

Sempre sul fronte della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti del fine settimana, i Carabinieri hanno sorpreso un uomo sulla trentina alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica.

All’uomo è stata ritirata la patente di guida e denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche; ha riportato un tasso alcolemico pari a 1,15 g/l oltre due volte i limiti di legge.

Anche un 29enne, alla guida di un’auto, è stato controllato dai militari con chiari sintomi di ebbrezza alcolica, poi confermati da un tasso di 1,34 g/l registrati dall’etilometro in dotazione ai carabinieri.

Anche per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente e l’affidamento del veicolo a terzi. Un terzo automobilista, fermato alla guida della propria autovettura, ha fatto registrare un tasso pari 0,89 g/l con il conseguente ritiro della patente e l’affidamento del veicolo a terzi.

Nel corso del medesimo servizio veniva altresì contestato ad un giovane alla guida del proprio motoveicolo la violazione per guida senza patente poiché mai conseguita. Al giovane è stata comminata una sanzione di oltre 5.000 euro oltre al fermo amministrativo del veicolo ed il ritiro della carta di circolazione.

Nel corso delle attività sono state sottoposte a controllo di prevenzione complessivamente 53 persone e 24 veicoli, oltre a 4 esercizi pubblici e 3 persone sottoposte a misure restrittive.