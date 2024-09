Home

Cronaca

Controlli pre-partita: denunciato giovane con mazza da baseball

Cronaca

2 Settembre 2024

Controlli pre-partita: denunciato giovane con mazza da baseball

Livorno 2 settembre 2024 – Controlli pre-partita: denunciato giovane con mazza da baseball

I carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno, durante un servizio preventivo predisposto per incrementare la sicurezza urbana in occasione della partita di calcio tra Livorno e Grosseto, hanno proceduto al controllo di un’autovettura condotta da un giovane labronico.

I militari, insospettitesi dell’atteggiamento schivo e nervoso del ragazzo all’atto del controllo, hanno eseguito una perquisizione dell’auto ed hanno rinvenuto in suo possesso una mazza da baseball in legno di lunghezza pari a 77 cm, recante il logo della squadra del Livorno, del cui porto il ragazzo non è stato in grado di fornire una precisa giustificazione.

Per questo motivo, dal momento che la mazza era riposta all’interno dell’auto ed era atta ad offendere, è stata sottoposta a sequestro ed il giovane è stato denunciato all’AG per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere ai sensi dell’art. 4 della Legge 110/1975.