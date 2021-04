Controlli rafforzati per Pasqua e Pasquetta in zona rossa

Home

3 Aprile 2021

Oggi è venuto meno Mauro Penco. Sicuramente una persona importante per la propria famiglia, alla quale va tutto il nostro affetto e la vicinanza in questa occasione. Ma Mauro è stato un interprete della vita politica e istituzionale cittadina. Sempre pronto a discutere con tutti, spesso con punti di vista originali, ma sempre con una onestà intellettuale e personale specchiata. Tante sue battaglie avevano il taglio dell’innovazione, della ricerca di soluzioni che oltre a risolvere i problemi disegnassero il futuro. Un uomo coraggioso, spesso schivo degli onori delle cariche che ha ricoperto, sempre pronto a dare una mano a quelli che rischiavano di rimanere indietro. È stato un punto di riferimento per il sindacato, capogruppo dei ds in comune a Livorno, ed assessore in provincia, la sua grande passione era la portualità, era la portualità ed erano le sorti del Porto di Livorno, che considerava la propria università. Mauro era solito ripetere che l’incontro fra la cultura dei lavoratori ed il lavoro da Portuale erano serviti a lui per crescere maturare e mettersi al servizio della città e delle sorti della portualità italiana. Mauro era un appartenente del partito comunista e faceva parte di quella generazione che considerava il partito una comunità uno strumento per migliorare la società ed una modalità di guardare al mondo. Ultimamente si era avvicinato ad Italia viva con la quale aveva lungamente interloquito sui temi che gli erano più cari, pensando che questo partito potesse essere uno strumento di innovazione. A sua moglie ai suoi figli ed ai suoi cari vada tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo momento di dolore.

