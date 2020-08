Home

Cronaca

Controlli sulla filiera ittica, chiusa una pescheria e sanzionato un ristorante

Cronaca

6 Agosto 2020

Controlli sulla filiera ittica, chiusa una pescheria e sanzionato un ristorante

Livorno 6 agosto 2020 – Gli ispettori pesca del 2° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Livorno e i funzionari dell’Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento della Prevenzione – Unità Funzionale Sicurezza Alimentare di Prato – hanno eseguito una verifica ispettiva congiunta presso una pescheria di Prato gestita da cittadini di nazionalità cinese.

L’attività è stata svolta in sinergia tra due istituzioni deputate al controllo; la prima per la tutela della risorsa ittica e per la garanzia delle informazioni al consumatore; la seconda per gli aspetti di salvaguardia della salute pubblica.

Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate diverse tipologie di illecito.

Tra le più gravi; la mancata esibizione della documentazione di tracciabilità, la violazione dei requisiti generali igienico-sanitari; l’introduzione sul territorio nazionale di crostacei, provenienti dalla Grecia, senza aver informato preventivamente l’Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC) per le necessarie verifiche sanitarie.

Durante gli accertamenti, che hanno riguardato il controllo della documentazione di accompagnamento dei prodotti ittici – risultata carente o in qualche caso completamente assente – gli ispettori della Guardia Costiera, visionati alcuni esemplari esposti nei banchi di vendita al dettaglio, hanno poi passato al setaccio le celle-frigorifero.

All’interno delle celle sono stati rinvenuti prodotti privi di tracciabilità e di dubbia provenienza.

L’Autorità Sanitaria ha disposto, invece, la chiusura temporanea della pescheria per le gravi carenze igienico sanitarie riscontrate; fino al ripristino delle condizioni di idoneità alla detenzione e alla vendita dei prodotti ittici.

La merce risultata non idonea al consumo umano, alcune decine di kg, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Sanzionato anche un ristorante ubicato all’interno di uno stabilimento balneare a Marina di Massa. Al titolare dell’esercizio è stata contestata la detenzione, ai fini della commercializzazione, di una partita di 135 Kg di prodotto ittico congelato di dubbia provenienza. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo.