Controlli serali della Municipale, sequestrate auto ed elevate multe

6 Dicembre 2021

Operazioni di controllo straordinario serale della Polizia Municipale

Livorno, 6 dicembre 2021

Nei giorni scorsi, si è svolto un servizio straordinario serale di controllo del territorio che ha visto coinvolta la Polizia Municipale nei suoi diversi settori:

Sezione Polizia Giudiziaria – Investigativa, Sezione Antievasione, Sezione Polizia Commerciale; Servizi Territoriali – Nucleo Motociclisti nella zona nord-est della città: quartieri Shangay, Corea, Stazione, Sorgenti, Ospedale.

Durante l’attività di pattugliamento è stato intercettato e fermato un veicolo con a bordo due persone sospette che sono poi risultate già note alle forze dell’ordine.

Il conducente, privo di patente e con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi, dopo essere stato accompagnato al comando, è stato sanzionato e deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. La vettura è stata sequestrata.

È stato fermato anche un uomo italiano che viaggiava a bordo di una vettura con targa straniera, ma la macchina risultava immatricolata in Italia con targa diversa ed intestata ad un’altra persona.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e le targhe straniere rimosse per la trasmissione alla Motorizzazione.

“L’attività svolta è stato il frutto del lavoro di squadra e delle professionalità presenti all’interno del nostro Corpo di Polizia Municipale” commenta il Comandante Annalisa Maritan, “questi controlli saranno effettuati anche in altre zone della città”.

Durante la stessa serata sono stati effettuati anche alcuni posti di controllo in Largo Bellavista e in Viale Ippolito Nievo, sono state sottoposte a verifiche nove persone, con esito negativo, ed è stato elevato un verbale (ex art. 80 c14) del codice della strada per omessa revisione.

