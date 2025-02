Home

Controlli serrati del territorio, il resoconto dell’attività dei carabinieri

13 Febbraio 2025

Piombino (Livorno) 13 settembre 2024 Controlli serrati del territorio, il resoconto dell’attività dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Piombino, supportati dagli equipaggi della Compagnia di Cecina, dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze dal NIL di Livorno, hanno intensificato la vigilanza nel territorio della giurisdizione, nei comuni di Piombino e San Vincenzo, predisponendo controlli mirati volti a contrastare fenomeni che compromettono la sicurezza stradale e tesi a prevenire e reprimere fenomeni illeciti in genere, reati di strada e vicende che comunque potrebbero favorire il degrado di alcune zone del territorio.

Alle operazioni, svolte nelle fasce orarie pomeridiana e serale, ha preso parte un significativo numero di pattuglie, nell’ottica di rafforzare l’attività di prevenzione di ogni forma di reato, con particolare attenzione alla sicurezza stradale senza trascurare i controlli agli esercizi pubblici.

Il dispositivo ha consentito di rilevare e sanzionare un esercizio commerciale in Piombino gestito da cittadini di origine asiatica che, a conclusione di verifiche congiunte con personale del NIL di Livorno, è risultata non in regola con la normativa di settore per mancata redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Il titolare è stato deferito a piede libero all’AG labronica competente in ordine a normativa di settore in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 29 co.1 D. Lgs. n.81/2008) e contestualmente sanzionato con ammenda ammontante cica euro 2.300 ed adottato provvedimento di sospensione dell’attività sino ad avvenuta sanatoria delle irregolarità.

Il dispiegamento di specifici dispositivi operativi in prossimità dei centri abitati e lungo le principali vie di comunicazione, oltreché nelle aree più periferiche, ha consentito di procedere al controllo di oltre 50 persone, 7 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione e 27 veicoli, elevando quattro contravvenzioni ai sensi del codice della strada (omesso uso cinture di sicurezza, omessa revisione, mancata copertura assicurativa e guida con patente scaduta) per sanzioni pecuniarie ammontanti a complessivi euro 1.500 oltre al fermo amministrativo di un veicolo.

Sempre in ambito sicurezza stradale, a seguito di un controllo stradale, una donna oltre la cinquantina della zona alla guida della propria auto in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di cocaina è stata denunciata a piede libero all’AG di Livorno

Rimanendo in ambito contrasto agli stupefacenti, una donna originaria del pisano è stata segnalata al competente Ufficio Territoriale quale assuntore per uso non terapeutico di stupefacenti, poiché trovata in possesso circa due grammi di cocaina, poi sequestrata e assunta in carico e custodita in attesa delle rituali determinazioni.

Non sono mancati i controlli antidegrado nelle aree boschive, presso il parco di Rimigliano a San Vincenzo, è stata rilevata la presenza di un bivacco, in terreno privato, utilizzato verosimilmente da spacciatori, con presenza di rifiuti ordinari e speciali, smaltiti tramite società per raccolta rifiuti.

Nel medesimo contesto operativo i carabinieri hanno altresì dato esecuzione, a carico di un uomo sulla cinquantina, ad una ordinanza di misura cautelare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Livorno a seguito di sentenza definitiva di condanna; dovrà scontare restanti 8 mesi di reclusione per estorsione, in regime di detenzione domiciliare a Piombino.

Nell’ambito della intensificazione dei controlli stradali, nel corso delle attività un uomo è stato denunciato all’AG in stato di libertà per aver causato lesioni personali a seguito di sinistro stradale ad un’altra persona sulla cinquantina che stava attraversando le strisce pedonali in via della pace.

Continueranno con assiduità altri servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, specie nei fine settimana, affiancando capillare azione di prevenzione a una continua attività repressiva di ogni forma di delitto in genere. A tale proposito, si ricorda che resta fondamentale la collaborazione anche della cittadinanza, che è invitata a segnalare al numero di emergenza 112NUE qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.