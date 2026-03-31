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Controlli stradali, alcol e rifiuti ai test: diverse denunce e patenti ritirate

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31 Marzo 2026

Controlli stradali, alcol e rifiuti ai test: diverse denunce e patenti ritirate

Livorno 31 marzo 2026 Controlli stradali, alcol e rifiuti ai test: diverse denunce e patenti ritirate

Controlli mirati alla sicurezza stradale nel fine settimana da parte dei carabinieri della Compagnia di Cecina, con pattuglie attive anche nei territori limitrofi.

Durante i posti di controllo, un automobilista è stato fermato a Cecina alla guida di un’auto di grossa cilindrata e sottoposto ad alcoltest: l’esito ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,74 grammi per litro, ben oltre i limiti di legge. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente.

Altri tre conducenti, due uomini e una donna tra i 25 e i 45 anni, sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti tossicologici previsti.

A questi si aggiunge un 30enne residente nel fiorentino, fermato a Rosignano Solvay nei pressi di un supermercato. L’uomo, che mostrava evidenti segni di alterazione, ha rifiutato sia l’alcoltest che gli accertamenti, comportamento che ha portato alla denuncia, al ritiro immediato della patente e al sequestro amministrativo del veicolo.

Infine, un 45enne del cecinese è stato denunciato per guida senza patente: si trattava della seconda violazione in due anni, circostanza che ha fatto scattare il procedimento penale.

I controlli rientrano nell’attività di prevenzione volta a contrastare comportamenti pericolosi alla guida e a ridurre il rischio di incidenti sulle strade del territorio.