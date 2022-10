Home

Controlli stradali dei carabinieri a Cecina, fermate due persone in stato di ebrezza

30 Ottobre 2022



Cecina (Livorno), 30ottobre 2022 – Controlli stradali dei carabinieri a Cecina, fermate due persone in stato di ebrezza

Per garantire un elevato controllo del territorio, soprattutto in orario notturno, ed accrescere il senso di sicurezza nella cittadinanza, anche in linea con le indicazioni della Prefettura di Livorno, il Comando della Compagnia Carabinieri di Cecina ha predisposto diversi servizi esterni che nello hanno portato al controllo di 154 persone e 105 autovetture.

In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM hanno elevato due contravvenzioni per guida in stato d’ebbrezza nei confronti di un cecinese 45enne e di un albanese 30enne poiché, all’atto del controllo con l’etilometro, avevano un tasso alcolemico ben oltre il limite massimo consentito dalla legge. Tra l’altro il conducente albanese aveva anche provocato un incidente stradale, fortunatamente senza feriti. Per entrambi è scattato il ritiro della patente.

