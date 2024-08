Home

Controlli stradali, due persone sorprese a guidare in stato di ebrezza

4 Agosto 2024

Piombino (Livorno) 4 agosto 2024 – Controlli stradali, due persone sorprese a guidare in stato di ebrezza

I Carabinieri della Stazione di Piombino Portovecchio, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli alla circolazione a salvaguardia della sicurezza stradale, hanno denunciato due automobilisti sorpresi alla guida con elevati livelli di alcool nel sangue.

Nel corso di normali controlli operati in orario notturno, i carabinieri hanno individuato e fermato un 40enne nordafricano ed un 50enne italiano mentre si trovavano alla guida delle rispettive autovetture in stato evidente stato di alterazione.

Il 40enne, controllato in corso Italia, guidava con un tasso di 0,84 g/l (quando il limite di legge è fissato al di sotto di 0,5 g/l), che gli è valsa una denuncia. Ben più alto il tasso alcolemico rilevato a carico del 50enne, 1,82 gr/l, che è stato controllato in loc. Fiorentina dopo aver urtato la segnaletica stradale. Anche per quest’ultimo, oltre al ritiro immediato della patente, è scattata la denuncia all’AG di Livorno per guida in stato di ebbrezza alcolica ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro.