Home

Provincia

Isole

Elba

Controlli stradali Elba: droga e alcol sei persone nei guai

Elba

4 Febbraio 2023

Controlli stradali Elba: droga e alcol sei persone nei guai

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 4 febbraio 2023 – Controlli stradali Elba: droga e alcol sei persone nei guai

Proseguono incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, in linea con le disposizioni del Comando Provinciale di Livorno.

I militari hanno intensificato le attività nelle aeree e nei luoghi di aggregazione dei giovani al fine di contrastare e prevenire il c. d. fenomeno della “mala movida”.

Tra i controllati dai Carabinieri 3 giovani sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana, rispettivamente con 3,40 gr di marijuana, 1,07 gr di hashish e 5,76 gr. hashish, e pertanto sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Due di loro, al volante al momento del controllo, sono stati anche sanzionati con il ritiro della patente di guida.

Non solo per la droga, ma anche per l’uso smodato di alcool sono scattate le denunce dei carabinieri.

Nel corso dei controlli serali e notturni effettuati con l’etilometro 3 conducenti di veicoli sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico ben al di sopra dei limiti di legge, rispettivamente 1,11 gr/l, 1,21 gr/l e 1,18 gr/l; anche per loro è scattato il ritiro della patente e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria e Prefettizia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin