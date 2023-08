Home

Controlli stradali, fermati due giovani lombardi in stato di alterazione alcolica

31 Agosto 2023

Controlli stradali, fermati due giovani lombardi in stato di alterazione alcolica

Piombino (Livorno) 31 agosto 2023

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale disposi dal Comando Provinciale di Livorno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio proseguono le attività di controllo su tutta l’isola a tutela dei residenti e dei numerosi turisti.

Nell’ambito delle attività, i militari hanno sottoposto a controllo 51 mezzi e 71 persone.

Tra questi due giovani turisti lombardi di 28 e 25 anni sorpresi alla guida delle rispettive autovetture, in orario notturno, in stato di alterazione psico-fisica da abuso di alcool. In particolare il 28enne fermato per un controllo in località Le Foci di Portoferraio, ha fatto registrare un livello alcolemico di 0,86 g/l, mentre la ragazza 25enne, che circolava in auto in località Schiopparello, aveva un tasso di 1,19 g/l. Entrambi pertanto sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza ed i militari hanno proceduto nell’immediatezza al ritiro della patente.

L’attività di contrasto all’assunzione di droghe e all’abuso di alcool è volta a garantire la sicurezza stradale, in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per altri ignari utenti della strada e proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

