Home

Provincia

Controlli stradali in provincia: denunce per alcol e rifiuto degli accertamenti, oltre 7mila euro di sanzioni

Provincia

16 Febbraio 2026

Controlli stradali in provincia: denunce per alcol e rifiuto degli accertamenti, oltre 7mila euro di sanzioni

Livorno 16 febbraio 2026 Controlli stradali in provincia: denunce per alcol e rifiuto degli accertamenti, oltre 7mila euro di sanzioni

Controlli serrati sulle strade del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cecina, impegnati in un servizio straordinario che ha interessato anche Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e Bibbona.

L’attività, svolta soprattutto in orario serale e notturno, è stata finalizzata alla prevenzione dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida, oltre che al contrasto dei reati predatori.

Nel corso dei controlli è stato denunciato un 47enne rimasto coinvolto in un incidente stradale senza feriti. Sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dalla legge, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,79 grammi per litro, oltre il triplo rispetto al limite consentito. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente.

Denunciato in stato di libertà anche un 35enne fermato alla guida. I militari, notandone uno stato alterato, hanno disposto accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. L’uomo ha però rifiutato di sottoporsi ai controlli, comportamento che costituisce reato.

Complessivamente i posti di controllo hanno consentito di verificare 20 veicoli e identificare 45 persone. Elevate sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro, principalmente per veicoli non revisionati, guida senza patente (recidiva), velocità non commisurata e mancanza di copertura assicurativa obbligatoria.

Un’attività capillare che conferma l’attenzione dell’Arma sul fronte della sicurezza stradale e della prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida.