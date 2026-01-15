Home

Controlli straordinari della polizia a Shangai, elevate sanzioni al codice della strada

15 Gennaio 2026

Livorno 15 gennaio 2026

La Polizia di Stato di Livorno effettua servizi straordinari di controllo del territorio nel Quartiere Shangai.

Nei primi giorni del mese di gennaio, sono stati effettuati mirati servizi straordinari di controllo del territorio nella zona nord della città con la compartecipazione di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze giunti in questo centro per l’occasione.

I controlli sono stati finalizzati alla prevenzione di fenomeni di criminalità diffusa, spaccio di sostanze stupefacenti, atti di vandalismo, consumo di alcol, inquinamento acustico, occupazione abusiva di spazi pubblici e ogni altra situazione di degrado. Gli agenti hanno operato in sinergia, garantendo la piena fruibilità dell’area sensibile, effettuando inoltre controlli preventivi di bonifica, vigilanza e monitoraggio costante della zona.

Durante tali servizi, sono stati effettuati controlli a persone e veicoli con conseguenti contravvenzioni al codice della strada, nello specifico, sono state controllate 61 persone e 49 veicoli.