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Cronaca

Controlli straordinari in Venezia, polizia identifica 97 persone e arresta un uomo

Cronaca

25 Luglio 2026

Controlli straordinari in Venezia, polizia identifica 97 persone e arresta un uomo

Livorno 25 luglio 2026

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Livorno, Dr.ssa Giusi Stellino, la Polizia di Stato ha condotto nella serata di ieri, 24 luglio, un’ampia operazione di monitoraggio focalizzata sulle aree del Centro Storico e del Quartiere Venezia.

L’intervento, realizzato dagli agenti della Squadra Mobile con il supporto operativo dei colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.), del nucleo servizi e della Polizia Amministrativa, ha portato all’identificazione di 97 soggetti; al controllo amministrativo di 2 esercizi commerciali adibiti alla vendita di bevande alcoliche e all’arresto di un uomo, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

L’operazione testimonia il costante impegno e la presenza capillare della Polizia di Stato sul territorio cittadino, con l’obiettivo prioritario di incrementare la percezione di sicurezza e contrastare i fenomeni d’illegalità nelle aree di maggior aggregazione.