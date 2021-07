Controlli sulle Spiagge alla Mazzanta, sequestrati costumi, abbigliamento, collanine e giocattoli

Provincia

23 Luglio 2021

Livorno 23 luglio 2021

Mercoledì 21 Luglio due pattuglie della Polizia Municipale e una volante del Commissariato di Rosignano Solvay hanno effettuato un controllo sulle spiagge del Comune per verificare la presenza di venditori abusivi.

A seguito dell’ordinanza del Sindaco n. 223 del 30/04/2021 infatti, al fine di garantire un maggior distanziamento in spiaggia e prevenire possibili assembramenti: