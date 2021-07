Home

Controlli sulle spiagge libere a Rosignano, sequestrati ombrelloni, sdraio sedie e materassini

9 Luglio 2021

Livorno 9 luglio 2021 – Controlli sulle spiagge libere a Rosignano, sequestrati ombrelloni, sdraio sedie e materassini

Due pattuglie appartenenti alla Polizia Municipale di Rosignano Marittimo si sono recate sulle spiagge libere del Comune per verificare il rispetto del Regolamento di gestione del demanio marittimo

All’art. 37 comma 1 lettera b) prescrive che “sulle spiagge e nei complessi dunali del Comune è vietato durante tutto l’anno lasciare, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, nelle aree libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende ad altre attrezzature comunque denominate”.

Oggetto delle verifiche sono stati gli arenili posti in località Tripesce, di fronte all’omonimo Camping, e quello posto tra i “Bagni Tahiti” e “La Conchiglia”, luoghi già oggetto di segnalazioni pervenute al Comando da parte di cittadini infastiditi da chi, per “prenotarsi” un posto in prima fila, posiziona ombrelloni e sdraio la mattina presto per poi tornare in giornata.

Gli oggetti rinvenuti sulla spiaggia, tra cui ombrelloni, materassini, sdraio e sedie sono stati recuperati dagli agenti e trasportati al magazzino per la pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

I proprietari degli oggetti, se identificati, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione che prevede una sanzione amministrativa da 100 a 1000 Euro.

