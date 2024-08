Home

Cronaca

Controlli “zone dello spaccio”, un denunciato e un consumatore segnalato

Cronaca

29 Agosto 2024

Controlli “zone dello spaccio”, un denunciato e un consumatore segnalato

Livorno 29 agosto 2024 – Controlli “zone dello spaccio”, un denunciato e un consumatore segnalato

Nel contesto di controlli mirati del territorio, effettuati il 26 agosto 2024 con la collaborazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, la Polizia ha eseguito verifiche in diverse aree del centro cittadino di Livorno. Le operazioni, disposte dal Questore, hanno interessato Piazza Mazzini, Via Buontalenti, Piazza della Repubblica, Piazza XX Settembre, Piazza Cavallotti e Piazza Garibaldi.

Intorno alle ore 22, il personale della Squadra Mobile ha fermato in Piazza Garibaldi un cittadino guineano del 1999, residente a Livorno, denunciandolo in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti. L’acquirente, un cittadino italiano del 1997, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa dopo essere stato trovato in possesso di 2,64 grammi di hashish. A quest’ultimo è stata inoltre ritirata la patente di guida, poiché era giunto sul posto con un’auto e si stava apprestando a risalirvi al momento del controllo.