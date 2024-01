Home

31 Gennaio 2024

Livorno 31 gennaio 2024 – Controllo del territorio a Piombino, il bilancio 2023 della polizia : 5 arresti, denunce, sequestri di armi e stupefacenti

A seguito del potenziamento di organico voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Commissariato di P.S. di Piombino ha incrementato sensibilmente l’aliquota di personale destinata alle attività di controllo del territorio, a beneficio dell’assiduità e dell’efficacia dei servizi di polizia.

Nelle ultime due settimane, in particolare, pregevoli sono state le operazioni portate a termine dagli uomini della Polizia di Stato nel comprensorio piombinese, a cominciare, come si ricorderà, dal sequestro in area boschiva in località Fiorentina di un fucile da caccia a canne mozze, 51 cartucce, 2 coltelli, una videocamera e 5 telefoni cellulari.

Nello stesso pomeriggio, poi, la Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. di Piombino, aveva portato a termine una brillante operazione antidroga, arrestando un giovane piombinese, deferendone un altro all’Autorità Giudiziaria e sequestrando più di mezzo kg di hashish, 360 € di denaro contante ed un bilancino di precisione.

Negli ultimi giorni, per di più, gli sforzi dei poliziotti nel presidio del territorio e nella lotta alla microcriminalità si sono intensificati, specie sul versante del contrasto al consumo ed allo spaccio di stupefacenti.

Nella giornata di venerdì 26 gennaio è stata data esecuzione ad un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Livorno relativo a due sentenze del Tribunale di Livorno, che hanno condannato un 50 enne marocchino, senza fissa dimora, ad una pena di anni 4, giorni 25 di reclusione, una multa di € 10.000 e la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Le sentenze hanno accertato la responsabilità dell’uomo per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti.

Nella notte di giovedì 25 gennaio e nel pomeriggio di sabato 27 gennaio, le Volanti del Commissariato di P.S. di Piombino hanno effettuato due arresti in flagranza del reato di evasione per situazioni di detenzione domiciliare, con braccialetto elettronico, con ripristino della detenzione carceraria presso la Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno.

Per finire, sempre nella giornata di sabato 27 gennaio, la capillare opera di controllo del territorio degli uomini della Polizia di Stato, ha portato la Volante del Commissariato di P.S. di Piombino a notare i comportamenti sospetti di un giovane piombinese ed a decidere di procederne, poi, ad un controllo più accurato, a seguito del quale il fermato veniva trovato in possesso di circa 100 grammi di sostanze stupefacenti tipo hashish e € 1.260 in contanti.

L’uomo, già sorpreso dai poliziotti in condizioni analoghe la scorsa estate e destinatario di un Avviso orale del Questore di Livorno, veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; nella mattinata odierna, l’arresto veniva convalidato con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno.

Da precisare che il procedimento non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

