Controllo del territorio, due fermi per false attestazioni e per stupefacenti

18 Maggio 2021

Livorno 18 maggio 2021

Nella serata di ieri sono stati approntati dei servizi di controllo del territorio cittadino che hanno visto coinvolti il personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, coadiuvati da tre pattuglie del reparto prevenzione Crimine Toscana.

Le zone particolarmente battute sono state quelle di piazza Garibaldi, piazza della Repubblica e vie limitrofe.

Alle ore 22.25 in Piazza delle Repubblica, gli agenti delle volanti procedevano al controllo di due cittadini stranieri,

Il primo per reati di false attestazioni di false generalità ed inottemperante a lasciare il territorio nazionale;

il secondo in quanto inottemperante a lasciare il territorio nazionale. e sanzionato ammistrativamentente, ai sensi art. 75 l.309/90 per la detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale in quanto trovato in possesso di 1,10 gr. di hashish.

Entrambi sono stati posti a disposizione dell’ufficio Immigrazione per la trattazione degli atti volti all’espulsione dal territorio nazionale.

