Home

Provincia

Isole

Elba

Controllo del territorio: due italiani denunciati per traffico illecito di sostanze stupefacenti

Elba

9 Ottobre 2022

Controllo del territorio: due italiani denunciati per traffico illecito di sostanze stupefacenti

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 9 ottobre 2022

Controllo del territorio: due italiani denunciati per traffico illecito di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Portoferraio, nell’ambito di alcuni servizi finalizzati al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti estesi a tutta l’isola, hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. di Livorno due giovani cittadini italiani, rispettivamente residenti a Portoferraio e Campo nell’Elba, per spaccio di droga.

Durante un controllo del territorio, i militari di pattuglia hanno individuato e sottoposto a controllo un giovane a bordo di un’autovettura che aveva destato sospetti.

I sospetti si rivelano fondati. I successivi approfondimenti, hanno consentito di rinvenire a bordo della sua auto circa 60 grammi di hashish, oltre all’occorrente per il confezionamento in dosi.

La mattina immediatamente successiva poi è stata la volta di un altro giovane del luogo con alcuni precedenti. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di più di 40 grammi di hashish e marijuana nascosti in casa. Oltre all’hashish e marijuana già suddivisi in varie dosi, i carabinieri rinvenivano materiale utile al confezionamento ed allo smercio degli stupefacenti.

Il bilancio dei controlli arriva quindi ad un etto di stupefacente tolto dal mercato e quindi dal consumo che, dopo le analisi del caso, sarà distrutto.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin