Home

Cronaca

Controllo del territorio: piazza della Repubblica, sospesa per 7 giorni la licenza a una caffetteria

Cronaca

24 Settembre 2021

Controllo del territorio: piazza della Repubblica, sospesa per 7 giorni la licenza a una caffetteria

Livorno 24 settembre 2021

Polizia di Stato: “altro risultato dell’attività di prevenzione nel quadrilatero del Buontalenti. Sospesa per 7 giorni l’attività della caffetteria “moro city” ai sensi dell’art.100.TULPS”

A seguito dell’intensa e continua attività di controllo eseguita nella giornata di ieri, i cui risultati sono stati resi noti questa mattina, la polizia di stato comunica che:

il Questore di Livorno, ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 100 tulps, della licenza del pubblico esercizio denominato “caffetteria moro city”, sito in Piazza della Repubblica, per la durata di sette giorni.

Il locale in argomento e’ stato teatro di un’accesa lite, degenerata in una colluttazione, avvenuta tra due cittadini peruviani nel pomeriggio del 19 settembre rilevata dalla volante in transito nell’indifferenza generale in cui nessuno ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dei numerosi controlli effettuati da parte delle forze di polizia che, tra gli avventori del locale, hanno reiteratamente identificato, diversi soggetti pluripregiudicati, prevalentemente per reati contro il patrimonio e la persona nonchè in materia di sostanze stupefacenti, ovvero connessi all’abuso di sostanze alcoliche.

In considerazione dell’accertata abituale frequentazione di persone pregiudicate, la cui aggregazione contribuisce ad aggravare le condizioni di degrado generali di quella zona e’ stato ritenuto che:

il citato bar costituisca pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Pertanto, l’autorita’ locale di p.s. ha deciso di adottare la sospensione della licenza, come previsto dall’art. 100 del testo unico leggi pubblica sicurezza, la cui finalita’ e’ di tipo cautelare, essendo volta ad eliminare, in via preventiva, possibili situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche per il futuro.

Tale provvedimento restrittivo si va ad aggiungere alle altre misure adottate dal Questore di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione delle attivita’ di controllo e di prevenzione nelle zone di via Buontalenti, piazza della Repubblica e piazza Garibaldi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin