Home

Cronaca

Controllo Green pass, Ospedale: in coda 20 minuti e mezzi contromano

Cronaca

18 Ottobre 2021

Controllo Green pass, Ospedale: in coda 20 minuti e mezzi contromano

E' caos sicurezza stradale ed un problema per le ambulanze

Livorno 18 ottobre 2021

La mattina all’orario di ingresso dei dipendenti dell’ospedale via Gramsci si trasforma in un incubo.

Traffico bloccato, auto, scooter, furgoni e camion contromano.

Questa mattina – scrive il nostro lettore -” sono rimasto bloccato prima sull’Aurelia, dove ho atteso 4 semafori verdi per poter immettermi in via Gramsci. Una volta in via Gramsci altra coda, tutte le auto in fila bloccate dall’attesa del controllo Green pass dell’ospedale

Da via Gramsci infatti entrano i dipendenti, molti a piedi e altri in auto, le ambulanze e le auto di chi deve accompagnare i pazienti alle visite.

Di due guardie giurate alla sbarra di ingresso dei veicoli ne rimane una sola, l’altra giustamente controlla i green pass di chi entra a piedi.

Ma torniamo a questa mattina… Mentre ero in coda ho visto formarsi anche un’altra fila (anche se più breve) per le auto che venivano da viale Marconi e dovevano entrare in ospedale. A queste possiamo aggiungerci qualche sporadico veicolo proveniente da piazza Maria Lavagna che “stufo” di attendere allo stop si inseriva in mezzo di strada bloccando il passaggio dei veicoli provenienti da viale Marconi.

Come se non bastasse poi ci si mettono i “furbi”. Ora capisco che se non devi andare in ospedale sei costretto a fare una fila di almeno 20 minuti, come ho fatto io questa mattina, ma questo non giustifica il fatto che furgoni, camion e auto sorpassino la coda invadendo la corsia opposta del senso di marcia. Praticamente vanno contromano.

La situazione della viabilità è particolarmente congestionata e soprattutto pericolosa a causa dei molteplici “Furbetti”.

In tutta questa situazione posso dire che nel tempo che ho atteso non è passata neppure una ambulanza.

Si perchè credo che non sia stato preso in considerazione il problema.

Mi chiedo, ma se dovevano entrare delle ambulanze viste le code … volavano?

Poi dal momento che il Green Pass viene chiesto anche a chi accompagna mi chiedo: se in quel momento entrava un’ambulanza cosa sarebbe accaduto?

L‘ambulanza attende il controllo delle Green pass alle tre macchine che ha davanti mentre il paziente che ha urgenza di andare in pronto soccorso oppure in quel caso si fa scorrere la fila di auto e non si controlla mettendo così la sicurezza a rischio di chi è all’interno dell’ospedale?

La mattina all’orario di ingresso dei dipendenti ci vorrebbe la Municipale a regolare il traffico oppure una soluzione migliore sarebbe quella di far entrare le ambulanze ed i dipendenti a piedi solo da Via Gramsci e gli altri che devono entrare con i veicoli dovrebbero passare da via della Meridiana

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin