Controllo straordinario del territorio: controllate 30 persone, due arresti

28 gennaio 2020

Livorno 28 gennaio 2020 – Servizi straordinari di controllo del Territorio con pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

Nella serata di ieri, rigorosi ed incisivi servizi di controllo sono stati posti in essere dalla Questura di Livorno, coordinati dal Commissario Capo della Polizia di Stato dr. CAPPELLI, impegnando gli operatori a disposizione in diversi posti di controllo in punti strategici della città, ovvero Quartiere Venezia, Piazza della Repubblica, Piazza Garibaldi, Piazza Grande, Via Giordano Bruno, Quartiere Coteto.

In tutto venivano controllate nr. 30 persone.

Durante i controlli in Piazza Garibaldi veniva identificato tale J.S.M. del 1997 cittadino del Gambia che aveva a proprio carico un esecuzione di un ordine di custodia cautelare pertanto veniva tratto in arresto e condotto in carcere.

In piazza della Repubblica invece il personale traeva in arresto un cittadino italiano S.E del 1996 colto nella flagranza del reato di atti persecutori. Il P.M. ne disponeva gli arresti domiciliari.