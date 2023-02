Home

Contromano verso piazza Dante, patente ritirata per guida in stato di ebrezza

12 Febbraio 2023

Livorno 12 febbraio 2023

Nel corso dell’ attività di controllo del territorio orientata, in particolare nel fine settimana, anche al contrasto alle condotte di guida pericolose per la sicurezza stradale, alle ore 02. 30 di ieri 11 febbraio una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, transitando lungo viale Alfieri notava un veicolo, Peugeot 5008 con tre soggetti maschili a bordo, svoltare a destra sul controviale di Viale Carducci per poi procedere contromano in direzione Piazza Dante; l’auto veniva raggiunta e fermata in prossimità di via Del Risorgimento dove si procedeva al controllo del veicolo e degli occupanti, tutti italiani di età compresa tra i 19 e i 24 anni ma già noti alle forze dell’ordine per precedenti per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, oltraggio a PU e rifiuto di fornire indicazioni alle forze di polizia circa la propria identità personale.

All’esito del controllo il conducente veniva deferito all’ A.G. per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante della violazione commessa nell’arco temporale, 22/07, nonché la comminazione della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida a lui intestata. Violazione accertata mediante etilometro in dotazione alla Polizia di Stato, mentre tutti venivano segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti avendo gli operatori nell’occasione anche sequestrato sostanza del tipo marjuana detenuta dai giovani.

