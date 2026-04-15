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Cronaca

Aree pubbliche

Controviale Carducci lato nord: Giovedì 16 e venerdì 17 aprile pulizia caditoie e bocche di lupo

Aree pubbliche

15 Aprile 2026

Controviale Carducci lato nord: Giovedì 16 e venerdì 17 aprile pulizia caditoie e bocche di lupo

Livorno 15 aprile 2026 Controviale Carducci lato nord: Giovedì 16 e venerdì 17 aprile pulizia caditoie e bocche di lupo

Proseguono sul contro viale del viale Carducci, domani giovedì 16 e venerdì 17 aprile gli interventi di pulizia delle griglie stradali, il controllo dei collettori e la rimozione di terra, foglie ed erbacce in prossimità dei cordoni dei marciapiedi interessati da alberature, programmati dall’ufficio Progettazione e gestione sistema di drenaggio urbano del Comune di Livorno.

L’intervento riguarderà nello specifico il tratto che va dal civico n°97 al civico n°301 ( da incrocio Viale I. Nievo a Via Donnini) .

La pulizia di griglie e caditoie è fondamentale per garantire il corretto smaltimento delle acque reflue e prevenire gravi allagamenti in caso di forti piogge.

Pertanto l’Amministrazione comunale invita i cittadini a spostare per tempo le auto parcheggiate nei tratti interessati dai lavori, segnalati da cartelli stradali di divieto di sosta che saranno posizionati all’incirca ogni venti metri.