Aree pubbliche

16 Agosto 2022

Livorno 16 agosto 2022 – Controviale Italia, zona pedonale con ciclabile o parcheggio auto scooter? Salvetti, tutte le sere è così

La lettera – “Il controviale Italia pedonalizzato e con anche la pista ciclabile, capisco che possa anche non piacere. Ci sono state tante polemiche da quando i 5 stelle lo hanno voluto, fino alla giunta Salvetti che dopo averlo ereditato dalla precedente amministrazione, lo ha modificato.

Bene, adesso però la zona pedonale con la sua ciclabile esiste e deve essere rispettata; non può essere “terra di nessuno” ed usata tutte le sere come parcheggio per gli scooter o per le auto.

E’ tutta l’estate che è così, la sera, complice il buio ci parcheggiano tutti e naturalmente non entrano e non escono dall’area pedonalizzata con i loro mezzi spinti a mano.

Vigili? Multe? Io in tutta l’estate, non è che gli abbia visti spesso la notte. Sicuramente ci saranno anche andati, ma se continuano a parcheggiare auto e scooter, significa che la loro presenza non è sicuramente costante.

Signor sindaco Luca Salvetti, tutte le sere è così, cosa vogliamo fare? Il decoro urbano passa anche per queste piccolezze per non parlare poi della sicurezza. Se scappa un bambino e viene investito?

Vogliamo far passare l’estate che è ormai è quasi terminata o subito da domani pattuglie e carroattrezzi? Forse se si iniziasse a portare via tutte le auto e gli scooter che si trovano… le persone poi ci penserebbero due volte. Se non è possibile, trovi lei un’altra soluzione. Grazie”

Nelle foto, una delle tante sere estive

