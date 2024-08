Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Convegno internazionale di fisica, conferenza aperta al pubblico al castello Pasquini

Castiglioncello

31 Agosto 2024

Convegno internazionale di fisica, conferenza aperta al pubblico al castello Pasquini

Livorno 31 agosto 2024 – Convegno internazionale di fisica, conferenza aperta al pubblico al castello Pasquini

Si svolgerà al Castello Pasquini di Castiglioncello (Rosignano) marittimo, da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2024, l’undicesima edizione del convegno internazionale di fisica DICE, che quest’anno sarà dedicato al rapporto spazio tempo, materia e meccanica quantistica.

L’appuntamento, che riunisce oltre cento scienziati e ricercatori di altissimo livello da ogni parte del mondo è promosso dal Dipartimento di Fisica “Enrico Fermi” dell’Università di Pisa, con il patrocinio del Comune di Rosignano Marittimo, la collaborazione Fondazione Armunia e il supporto di molti enti scientifici e sponsor privati, quali la Società Solvay.

Per l’edizione 2024, tra gli illustri relatori del convegno interverranno al Pasquini Alain Aspect (premio Nobel per la fisica 2022) da Parigi; Robert “Bob” Wald da Chicago, pluripremiato per i suoi lavori in teoria dei campi quantistici in cosmologia; Christof Wetterich da Heidelberg, uno degli studiosi contemporanei più conosciuti nell’ambito delle teorie della fondazione della meccanica quantistica; premiato a livello internazionale per le sue ricerche sulla meccanica statistica; e Seth Lloyd del MIT di Boston, famoso per gli studi sulla computazione quantistica.

Durante la loro permanenza a castiglioncello, gli scienziati si confronteranno su argomenti settoriali con interventi tecnici in lingua inglese relativi allo spazio, al tempo, alla materia e alla meccanica quantistica.

Tuttavia, per favorire la diffusione della cultura scientifica al vasto pubblico e per ai cittadini di beneficiare della presenza di un convegno internazionale così qualificato, come ogni anno è in programma una serata aperta a tutti, con temi accessibili ma aggiornati sulle ultime ricerche scientifiche.

Mercoledì 18 settembre alle ore 21:00, presso l’auditorium al secondo piano del Castello Pasquini, si svolgerà la Tavola Rotonda in lingua italiana “Quo vadis fisica?” La fisica dalle particelle al cosmo e ritorno – tra storia, filosofia e futuro” con la partecipazione di Silvia De Bianchi, teorica delle rappresentazioni del tempo in cosmologia dell’Università degli Studi di Milano (e Barcelona); Luciano Boi, matematico e filosofo dall’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi; Ignazio Ciufolini, fisico della Sapienza a Roma (e Wuhan, China), direttore del progetto satellitare LARES; Enrico Prati, professore di fisica teorica della materia all’Università degli Studi di Milano, che coordinerà il dibattito.

I relatori ricostruiranno l’affascinate storia della fisica, illustrando le ricerche recenti e discutendone le possibili applicazioni e l’impatto sulla società. Al termine degli interventi sarà dato ampio spazio al pubblico, per domande, commenti e richieste di approfondimento.

L’ingresso alla serata di mercoledì è libero e gratuito.

Informazioni approfondite sul programma del convegno e sui relatori sono disponibili al link: https://osiris.df.unipi.it/~el ze/DICE2024.html

Convegno internazionale di fisica, conferenza aperta al pubblico al castello Pasquini