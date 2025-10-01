Convegno sull’immigrazione a Livorno, la Lega difende Vannacci: “Antonio Mazzeo si dimetta”
Livorno 1 ottobre 2025 Convegno sull’immigrazione a Livorno, la Lega difende Vannacci: “Antonio Mazzeo si dimetta”
“Come Lega riteniamo inopportune le dichiarazioni del presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo dove in una lettera indirizzata al prefetto di Livorno chiede di vietare un convegno che si svolgerà in città sul tema dell’immigrazione e dei rimpatri, al quale parteciperà anche il vice segretario federale del Carroccio, Roberto Vannacci.
Riteniamo la sua richiesta di sospendere l’evento folle in quanto in contrasto con i diritti e la libertà di esprimere le proprie idee garantiti dalla nostra costituzione.
Chiediamo pertanto le immediate dimissioni del presidente della regione Toscana Mazzeo, in quanto ha violato libertà e diritti con richieste anticostituzionali.
Ci appelliamo pertanto al prefetto affinché respinga questa richiesta che non ha nessun fondamento democratico.
In Toscana fortunatamente non c’è ancora nessun tipo di regime che ci possa vietare di parlare”
E’ quanto dichiarano Carlo Ghiozzi Segretario provinciale e Capo Gruppo Lega Comune di Livorno e Michele Gasparri Segretario Comunale Lega Livorno