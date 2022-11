Home

Convenzione trasprto disabili, Il Comune di Rosignano cerca associazioni

30 Novembre 2022

Convenzione trasprto disabili, Il Comune di Rosignano cerca associazioni

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO AGEVOLATO A FAVORE DI PERSONE DISABILI

Rosignano (Livorno) 30 novembre 2022

Nell’ambito di una rete di rapporti di collaborazione tra Amministrazione Comunale e mondo delle associazioni, per migliorare la capacità di attivare iniziative efficaci e il più possibile coerenti con le esigenze della comunità cittadina, il Comune di Rosignano ha avviato un procedimento per individuare i cosiddetti “Organismi di Volontariato” (Odv) e le Associazioni d Promozione Sociale disponibili a stipulare una convenzione per la gestione del trasporto agevolato a favore di persone disabili residenti sul territorio comunale.

In particolare, l’attività in questione si sostanzia principalmente nell’erogazione del servizio di trasporto di alunni disabili frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e gli istituti scolastici superiori.

Di norma il ritiro dell’utente dovrà avvenire dalla propria abitazione e il trasporto di andata verso la destinazione indicata, se non diversamente pattuito, dovrà prevedere il ritorno all’abitazione dello stesso.

Con le Associazioni interessate a svolgere il servizio in questione sarà sottoscritta una convenzione biennale, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Per partecipare alla procedura è necessario inviare la domanda, tramite Pec, all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 13.30 di venerdì 09 dicembre 2022.

Nell’oggetto della Pec dovrà essere indicata la dicitura “TRASPORTO AGEVOLATO. NON APRIRE”. La mail dovrà contenere un allegato contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e un allegato contenente la PROPOSTA PROGETTUALE.

Tra i requisiti necessari per partecipare al procedimento, è indicato l’obbligo di coinvolgere nell’attività in questione almeno 4 volontari con adeguata attitudine e competenza.

Sul sito istituzionale del Comune di Rosignano Marittimo, nella sezione Bandi e Avvisi, e sull’Albo Pretorio, è pubblicato l’avviso completo, con tutti i dettagli, i requisiti e la documentazione da presentare.

