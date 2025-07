Home

25 Luglio 2025

Conversione raffineria, Eni e BEI firmano finanziamento da 500milioni di euro

Livorno si prepara a diventare un punto di riferimento nella transizione energetica europea. La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Eni hanno siglato oggi un importante accordo da 500 milioni di euro per sostenere la riconversione della storica raffineria di Livorno in una moderna bioraffineria. Il finanziamento, della durata di 15 anni, è stato firmato presso la sede Eni di San Donato Milanese dalla vicepresidente della BEI, Gelsomina Vigliotti, e dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.

Il progetto prevede la costruzione di nuovi impianti per la produzione di biocarburanti idrogenati, tra cui un’unità di pretrattamento delle cariche biogeniche e un impianto Ecofining™ da 500mila tonnellate l’anno. Grazie a questa tecnologia proprietaria, Enilive – la società di Eni per la mobilità sostenibile – potrà produrre HVO (olio vegetale idrogenato) a partire da materie prime rinnovabili, come oli di scarto e residui alimentari. Questo biocarburante potrà essere utilizzato in purezza in motori già omologati e distribuito attraverso la rete esistente.

«Questo progetto ha un valore ambientale, tecnologico e strategico altissimo» ha commentato Vigliotti. «La riconversione industriale rappresenta un passo concreto verso la neutralità climatica e genera valore sostenibile per i territori».

Soddisfazione anche da parte di Descalzi: «Con questo intervento arriviamo alla terza conversione di una raffineria in Italia, dopo Venezia e Gela. È la conferma del nostro impegno nella decarbonizzazione attraverso soluzioni concrete ed efficaci».

La bioraffineria livornese sarà in grado di trattare scarti e residui vegetali per produrre diesel HVO, HVO nafta e bio-GPL. Inoltre, sarà predisposta per produrre in futuro anche SAF (Sustainable Aviation Fuel), il carburante sostenibile destinato all’aviazione, che giocherà un ruolo cruciale nella decarbonizzazione del trasporto aereo.

Questo investimento è perfettamente allineato con la strategia europea per la riduzione delle emissioni nel settore trasporti, in linea con le direttive RED III e con gli obblighi italiani sull’uso dei biocarburanti in purezza. Secondo le previsioni, la domanda globale di biocarburanti idrogenati crescerà del 65% tra il 2024 e il 2028, e l’Italia prevede di passare da 300.000 tonnellate nel 2023 a un milione di tonnellate annue entro il 2030.

L’operazione rientra nel più ampio impegno della BEI per la sostenibilità climatica, che ha già visto l’istituzione erogare oltre 58 miliardi di euro in progetti in Italia negli ultimi cinque anni. La banca non finanzia più progetti legati ai combustibili fossili e punta a sostenere investimenti per un totale di 1 trilione di euro per il clima entro il 2030.

Con questa trasformazione, Livorno si conferma protagonista della transizione energetica nazionale ed europea, contribuendo alla costruzione di un futuro più verde, innovativo e sostenibile.

