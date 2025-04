Home

Convincente vittoria per la Pielle Femminile contro Firenze Academy

7 Aprile 2025

Livorno 7 aprile 2025 Convincente vittoria per la Pielle Femminile contro Firenze Academy

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO colleziona un’altra, convincente, vittoria regolando la Firenze Academy per 65-44. Sul parquet del Pala Cecioni la squadra di coach Luca Castiglione approccia la gara alterando ottime cose ad altre meno brillante e confuse (14-12 10’). Con il passare dei minuti, però, Donadio e compagne trovano maggiore fluidità offensiva e con il tiro da 3 punti staccano le fiorentine all’intervallo lungo (32-23).

Da questo momento in poi il gap lieviterà minuto dopo minuto; oltre alla già citata Diletta Donadio, salgono in cattedra Benedetti, Nottolini e Collodi, brave a trovare soluzioni sia dentro il pitturato, sia sul perimetro. Un successo, per la Pielle, che certifica il quarto posto in classifica, in attesa dei playoff.

Toscana Legno Pielle Livorno-Firenze Academy: 65-44

TOSCANA LEGNO: Lombardi, Caverni 2, Nottolini 8, Castiglione M. 3, Menchetti 5, Donadio 21, Castiglione V. 3, Benedetti 13, Collodi 8, Cecconi 2. All. Castiglione L.

Arbitri: Volpi e Abdul Mumin

Parziali: 14-12, 32-23, 44-30, 65-44

Donadio 21 punti 10 rimbalzi 3 palle recuperate