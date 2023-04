Coop richiama tomino classico Fior Fiore 2x90G possibile contaminazione da salmonella

Prodotto: Tomino Classico Fior Fiore Coop 2x90G

Motivo del richiamo: possibile contaminazione da Salmonella.

Numeri dei lotti

1074 con data di scadenza 28/04/2023

Avvertenze: Coop precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita. Invitia i Consumatori che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso. Per ulteriori informazioni è disponibile il Numero Verde 800 80 55 80.