“Coperte per Cani, Dona Calore ai Nostri Amici a Quattro Zampe!”, l’appello dell’associazione Alca ai livornesi

6 Dicembre 2023

Livorno 6 dicembre 2023 – “Coperte per Cani, Dona Calore ai Nostri Amici a Quattro Zampe!”, l’appello dell’associazione Alca ai livornesi

Con l’arrivo dell’inverno e delle temperature rigide, l’Associazione Liberi Cittadini Animalisti (Alca) di Livorno si trova ad affrontare una nuova sfida: proteggere gli amici a quattro zampe dal freddo e dall’umidità. Da decenni, Alca si impegna a prendersi cura degli animali del territorio, e ora più che mai, ha bisogno dell’aiuto prezioso di tutti i cittadini.

Giovanna Giusti, la presidente di Alca, lancia un appello sentito a tutta la comunità livornese; “Sta arrivando il freddo e l’umido, e molti cani hanno bisogno di aiuto. Cerchiamo disperatamente vecchie coperte per garantire loro un rifugio caldo in queste giornate gelide.”

L’associazione accoglierà qualsiasi tipo di contributo, anche le coperte che potrebbero sembrare ormai obsolete. “Se avete vecchie coperte anche da buttare, contattateci. Ogni gesto conta e farà la differenza per i nostri amici a quattro zampe,” afferma Giusti.

La campagna di raccolta coperte è un modo tangibile per la comunità di Livorno per unirsi e fare la propria parte nell’assistenza agli animali in difficoltà. L’iniziativa non solo mira a fornire comfort ai cani durante i mesi invernali, ma rappresenta anche un atto di solidarietà e amore verso gli esseri viventi che condividono il nostro mondo.

Chiunque desideri contribuire può contattare direttamente la presidente Giovanna Giusti al numero di cellulare 370 364 0233.

Ogni gesto di generosità sarà accolto con gratitudine da Alca e dai suoi volontari, che lavorano instancabilmente per garantire il benessere degli animali della zona.

Insieme, possiamo fare la differenza e garantire che nessun amico a quattro zampe debba patire il freddo in questa stagione.

