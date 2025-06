Home

14 Giugno 2025

Coppa Barontini, le modifiche alla viabilità

Si disputà oggi, sabato 14 giugno, lungo i Fossi Medicei e i canali della Venezia, la 56^ edizione della Coppa Barontini, classica gara remiera cittadina.

Per consentire lo svolgimento dei tornei e delle manifestazioni collaterali, l’allestimento delle strutture e il successivo smontaggio, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità (ordinanza 4476/2025).

È innanzitutto previsto, sabato 14 giugno dalle ore 19.45 fino al termine della manifestazione (intorno a mezzanotte e mezza), il divieto di transito lungo gli scali delle Cantine e nel tratto di via Pellettier tra scali delle Cantine e via Pompilia/via della Campana, ad eccezione di residenti con contrassegno lettera “S”, veicoli diretti alle rimesse interne e veicoli a servizio di disabili non deambulanti (art. 381), che potranno circolare in doppio senso di marcia (entrando da via Pompilia o via della Campana).

Dalle ore 19.45, ma fino alle 2 di notte anziché fino a mezzanotte e mezza, divieto di transito anche nel tratto di via Borra che va dal Ponte di Marmo/scali del Pesce fino a piazza dei Domenicani (eccetto il tratto che consente l’immissione da via San Marco in scali del Forte San Pietro e in piazza dei Dominicani lato est). Nel tratto precedente di via Borra, quello che va da via del Porticciolo a scali del Ponte di Marmo, si potrà transitare con senso unico di marcia, direzione Ponte di Marmo – via del Porticciolo.

È inoltre previsto, sempre dalle ore 19.45 alle due di notte, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto di scali del Monte Pio compreso tra il civico 19 e via Borra.

Per consentire percorsi alternativi, sabato 14 giugno non sarà in vigore la ztl notturna del quartiere Venezia (“A”), con relativo adeguamento dei sistemi di controllo ai varchi.

Le chiusure saranno segnalate tramite posizionamento di cartelli di preavviso.

Per quanto riguarda i divieti di sosta, essi saranno in vigore sabato 14 giugno dalle ore 14 alle due di notte in piazza dei Domenicani nello spazio destinato alle operazioni di carico/scarico, in viale degli Avvalorati per metri 15 lato fosso all’altezza dell’intersezione con via del Pantalone, lungo scali delle Cantine per metri 15 lato edifici tra i civici 4 e 12.

Un altro divieto di sosta è già in vigore (e si protrarrà fino alle ore 12 di domenica 15 giugno) nel tratto di scali del Pontino compreso tra scali S. Lorenzo e scali delle Cantine, lato fosso.

