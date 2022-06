Home

21 Giugno 2022

Coppa Barontini, modifiche alla viabilità fino a lunedì 27 giugno

Livorno 21 giugno 2022

Sabato 25 giugno lungo i Fossi Medicei e i canali della Venezia si disputerà la 53^ edizione della Coppa Barontini, classica gara remiera cittadina.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, dei tornei e delle manifestazioni collaterali, l’allestimento delle strutture e lo smontaggio (che avverrà entro lunedì 27 giugno), sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

È innanzitutto previsto il divieto di transito lungo gli scali delle Cantine sabato 25 giugno dalle ore 20.30 fino a mezzanotte.

Divieto di transito, negli stessi orari, anche nel tratto di via Pelletier tra scali delle Cantine e via Pompilia, ad eccezione di; residenti, disabili e cittadini con comprovate esigenze, che potranno circolare in doppio senso di marcia (entrando da via Pompilia o via della Campana).

In alcuni tratti delle vie chiuse al transito potrà essere disposto, se necessario, anche il divieto di sosta.

Fino a lunedì 27 giugno sono inoltre previsti (alcuni sono già in vigore) divieti di sosta con rimozione forzata per consentire il posizionamento e il successivo smontaggio di torri faro lungo: scali Bettarini per 10 metri in corrispondenza con l’ansa del Fosso Reale, largo Tito Neri in prossimità del pontile di collegamento con la Fortezza Vecchia, scali del Teatro (zona retrostante la materna Alveare) e piazza dei Legnami (angolo scali del Teatro), scali del Pontino (fronte via San Lorenzo), nella zona antistante piazza Garibaldi angolo scali delle Cantine (in quest’ultima zona il divieto di sosta sarà in vigore dalle ore 14 di venerdì 24 giugno).

Sarà garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza e l’accesso alle abitazioni e ai passi carrabili.

