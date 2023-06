Home

Coppa Barontini: riprese da droni e diretta su maxischermi e speaker anche in lingua inglese

12 Giugno 2023

Livorno 12 giugno 2023

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della Coppa Barontini, presenti il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al turismo Rocco Garufo, la presidente del comitato organizzatore Monica Bellandi e Adriano Tramonti, responsabile eventi, promozione e Ambito di Fondazione Lem

Anche per l’edizione 2023 di sabato 17 giugno, grazie all’impegno di Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea, la manifestazione verrà ripresa dai droni in tutte le sue parti, compresa la Coppa Edda Fagni (riservata alle categorie Juniores e Femminile dalle 20.00) e trasmessa in streaming e in diretta su tre maxischermi: sulla Falsa Braga della Fortezza Nuova, davanti alle tribune autorità e sul ponte tra via Borra e Piazza dei Domenicani.

La gara a dieci remi in notturna, la Coppa Barontini, oltre che sui tre maxischermi andrà anche in diretta su Granducato Tv e, come la Coppa Edda Fagni, in streaming sulle pagine Facebook di Visit Livorno, Gare Remiere e Comune di Livorno e su quella internazionale di Visit Tuscany, il canale promozionale di Regione Toscana.

“La Barontini è il secondo appuntamento clou della stagione– ha affermato il sindaco Luca Salvetti – un altro pezzo di storia delle nostre gare remiere che viene proposto col massimo dell’attenzione e della promozione.

Un capitolo molto atteso, dopo la palpitante ed emozionante Risiatori, vissuta in maniera autentica da tantissime persone.

La Barontini parte con un vantaggio, in quanto anche negli anni precedenti ha sempre avuto riscontri eccellenti. Puntiamo al record di presenze. Caratteristiche consuete, ma contorno sempre più ricco e variegato».

Ha sottolineato l’assessore Rocco Garufo: La Coppa Barontini rappresenta uno dei banchi di prova dell’obiettivo che si è posto l’Amministrazione Comunale, ovvero quello della valorizzazione delle gare remiere facendole diventare anche un prodotto turistico. Questo si ottiene con un grande lavoro di strategia comunicativa e promozionale. E, infatti, per la prima volta la gara sarà trasmessa sul canale internazionale di Visit Tuscany con traduzione in simultanea in inglese”.

“Dopo il Trofeo Edda Fagni – ha evidenziato Monica Bellandi – ci sarà una pausa, utile per stilare la lista dei vincitori delle due categorie, in cui si inserisce l’evento “Musica sull’acqua”, realizzato in collaborazione con il Teatro Goldoni e il conservatorio Mascagni. Cerchiamo di rendere omaggio al nome di Barontini e a tutto quello che rappresenta per i livornesi”.

Ha tenuto a sottolineare Adriano Tramonti:

“Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti rispetto alla scorsa stagione; siamo riusciti a costruire un prodotto internazionale con una doppia versione della gara, in italiano e in inglese, di cui siamo orgogliosi.

Attraverso Fondazione Sistema Toscana ci sarebbe inoltre la possibilità di mandare la gara sul canale via cavo statunitense: traguardo che ci eravamo prefissati per il prossimo anno, ma che forse riusciamo a raggiungere in quello in corso. Abbiamo un prodotto della qualità giusta e all’altezza della situazione.

Poi la novità dei tre maxischermi; e con l’accensione della luminaria, il ledwall sul ponte di Via Borra, quell’area potrebbe diventare davvero una tribuna eccezionale di tifosi. La telecronaca sarà di Fabrizio Pucci e Simona Poggianti, con il supporto storico di Francesca Sorrentino. La cronaca in inglese sarà di Frida Ruggiero”.

